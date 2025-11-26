رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از آتش سوزی در یک واحد مسکونی در رجایی شهر کرج و‌مصدوم‌شدن یک نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، جابر خوشگرد بیان کرد: برای رسیدگی به این حادثه در منطقه رجایی شهر کرج بلافاصله نیرو‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۳ و ۲۲ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حریق در طبقه اول ساختمان چهار طبقه به متراژ حدودا ۸۰ متر مربع شعله ور شد که با حضور به موقع آتش نشانان ضمن جلوگیری از سرایت حریق به دیگر نقاط نسبت به ایمن سازی محل اقدامات لازم را انجام دادند.

خوشگرد گفت: در این حادثه یک خانم ۶۴ ساله مصدوم شد و علت حادثه در دست بررسی است.

او گفت: برای اطفاء و امداد رسانی به این حادثه یازده نفر نیروی عملیاتی به انضمام دو دستگاه خودرو امدادی به محل اعزام شدند.