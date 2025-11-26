\n\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c\u00a0\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u0633\u0648\u0644 \u0642\u0645\u0631\u067e\u0648\u0631 \u0648 \u0639\u0631\u0641\u0627\u0646 \u0633\u062a\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632 \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0628\u0647 \u06a9\u0633\u0628 \u06f2 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0646\u06af \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u06a9 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f5 \u0698\u0627\u067e\u0646 \u0634\u062f\u0646\u062f\n\u00a0\n\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u0633\u0648\u0644 \u0642\u0645\u0631\u067e\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0648\u0632\u0646 \u06f1\u06f2\u06f5 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u0628\u0647 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0631\u0647 \u0648 \u0639\u0631\u0641\u0627\u0646 \u0633\u062a\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0648\u0632\u0646 \u06f9\u06f7 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u0628\u0647 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0628\u0631\u0646\u0632 \u062f\u0633\u062a \u06cc\u0627\u0641\u062a\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0