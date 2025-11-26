پخش زنده
نهمین مرحله از اردوی آمادگی و انتخابی جوانان پارامچاندازی در راستای تشکیل تیم ملی و اعزام به مسابقات پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵، برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نهمین مرحله از اردوی آمادگی و انتخابی جوانان پارامچاندازی آقایان و بانوان در راستای تشکیل تیم ملی و اعزام به مسابقات پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵، از هفتم تا شانزدهم آذر در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان برگزار میشود.
در بخش مردان ابوالفضلحسینپور، محمدحسین ابراهیمزاده، امیرعباس کارگران (خراسانرضوی)، ابوالفضل خدادوست، عارف صاحبدل (گلستان)، هیمن مرادی (کردستان)، محمد کریمی (چهارمحال و بختیاری)، امیرحسین قاسمنژاد (خراسانشمالی)، حیدر جعفرزاده، میثم امینی (اصفهان)، امیر علیرسا (کرمان)، محمدمهدی البوغبش (قم) ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند.
کادر فنی:
مربیان آقایان: میثم گلی (خراسانشمالی)، حسن قربان، محمدرضا بخشی (اصفهان)
سرپرست: بیژن احمدی (تهران)
مربی فرهنگی: علی سپهری (زنجان)
در بخش بانوان نگین علیآبادی (خراسانشمالی)، ریحانه روستایی (همدان)، مهلا هودانلو، شیمادادخواه کمبلانی (خراسانرضوی)، فاطمه حزبیان (خوزستان)، نرگس عیوضی (کرمانشاه)، یاسمین عمادی، زهرا عباسی (فارس)، رقیه آقابابایی (قم) ملی پوشانی هستند که زیر نظر کادر فنی به تمرین میپردازند.
کادر فنی:
مربیان بانوان: ماهرخ سادات احمدپناه (تهران)، حمیرا شاهیانیار (البرز)
سرپرست: سمیه سادات موسوی (کرمان)
مربی فرهنگی: علی سپهری (زنجان)