به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر فیلم‌ها در بخش‌های مسابقه بین‌الملل، جلوه‌گاه شرق، چشم‌انداز، زیتون شکسته، سینمای روز ترکیه، جشنواره جشنواره‌ها و فیلم‌های مرمت‌شده به نمایش درمی‌آیند.

در میان این فیلم‌ها، ۱۰ اثر از سینمای ایران و یا محصول مشترک ایران با سایر کشور‌ها هستند.

فیلم‌های این دوره از جشنواره در هنرشهر آفتاب شیراز و در یک سالن از پردیس سینمایی امین تارخ شیراز به نمایش درمی‌آیند.

پیش‌فروش برخط بلیت‌های جشنواره از ساعت ۱۱ صبح سه‌شنبه چهارم آذرماه آغاز شده است و مخاطبان می‌توانند از طریق سامانه‌های آی‌تیکت، ایران تیک، گیشه ۷ و سینما تیکت، بلیت‌های جشنواره را به صورت نیم‌بها تهیه کنند.

جدول نمایش فارسی را اینجا مشاهده کنید.

چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر از پنجم تا دوازدهم آذرماه در شیراز برگزار می‌شود.