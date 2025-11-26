پخش زنده
جدول نمایش فیلمهای چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر شامل اطلاعات نوبت ها و زمان نمایش آثار منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر فیلمها در بخشهای مسابقه بینالملل، جلوهگاه شرق، چشمانداز، زیتون شکسته، سینمای روز ترکیه، جشنواره جشنوارهها و فیلمهای مرمتشده به نمایش درمیآیند.
در میان این فیلمها، ۱۰ اثر از سینمای ایران و یا محصول مشترک ایران با سایر کشورها هستند.
فیلمهای این دوره از جشنواره در هنرشهر آفتاب شیراز و در یک سالن از پردیس سینمایی امین تارخ شیراز به نمایش درمیآیند.
پیشفروش برخط بلیتهای جشنواره از ساعت ۱۱ صبح سهشنبه چهارم آذرماه آغاز شده است و مخاطبان میتوانند از طریق سامانههای آیتیکت، ایران تیک، گیشه ۷ و سینما تیکت، بلیتهای جشنواره را به صورت نیمبها تهیه کنند.
چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر از پنجم تا دوازدهم آذرماه در شیراز برگزار میشود.