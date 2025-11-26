پخش زنده
امروز: -
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد تداوم انباشت آلایندههای جوی امروز هم در شهرهای صنعتی ادامه دارد و از بعدازظهر در مناطقی از غرب و شمال غرب افزایش ابر و بارشهای خفیف رخ می دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس پیش بینی سازمان هواشنسی پنجشنبه و جمعه در استانهای گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی نیز با افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد همراه خواهد بود.
شنبه، در سواحل دریای خزر و یکشنبه در شمال غرب کشور، بارشهای خفیف رخ خواهد داد.
همچنین امروز چهارشنبه در نوار شمالی کشور و از پنجشنبه در شمال شرق کشور کاهش نسبی دما انتظار میرود.