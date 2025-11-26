به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی کبدی بانوان ایران پس از کسب مقام سومی جهان بامداد امروز وارد تهران شد.

ملی پوشان کشورمان پس از چهار پیروزی مقابل تیم‌های لهستان، کنیا، زنگبار و نپال و باخت مقابل چین تایپه، در نیمه نهایی به تیم هند باختند و مقام سومی را بدست آوردند. در دیدار نهایی هند با برتری مقابل چین تایپه عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. تیم بنگلادش هم به همراه تیم ملی کشورمان در رده سوم مشترک قرار گرفت.

دومین دوره مسابقات کبدی بانوان قهرمانی جهان با حضور ۱۱ تیم به میزبانی بنگلادش برگزار شد.