پخش زنده
امروز: -
دوازدهمین مرحله از اردوی آمادگی تیم پاراتیروکمان جوانان در راستای حضور در مسابقات پاراآسیایی ۲۰۲۵ امارات، برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دوازدهمین مرحله از اردوی آمادگی تیم پاراتیروکمان جوانان در راستای حضور در مسابقات پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات، از هفتم تا شانزدهم آذر به میزبانی کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان برگزار میشود.
نیکا ملک پور (هرمزگان) و یسنا مصباح (آذربایجان شرقی) ملی پوشانی هستند که زیر نظر کادر فنی به تمرین میپردازند.
کادر فنی:
سرمربی: زهرا نعمتی
مربی: محمدصالح پالیزبان