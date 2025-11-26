به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دوازدهمین مرحله از اردوی آمادگی تیم پاراتیروکمان جوانان در راستای حضور در مسابقات پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات، از هفتم تا شانزدهم آذر به میزبانی کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان برگزار می‌شود.

نیکا ملک پور (هرمزگان) و یسنا مصباح (آذربایجان شرقی) ملی پوشانی هستند که زیر نظر کادر فنی به تمرین می‌پردازند.

کادر فنی:

سرمربی: زهرا نعمتی

مربی: محمدصالح پالیزبان