به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ بحث و بررسی پیرامون موافقت‌نامه تجارت اعضای اکو و کاهش تعرفه کالا‌های تجاری میان اعضا برای افزایش حجم تجارت داخلی اکو از محور‌های این نشست است. سازمان همکاری اقتصادی اکو با مشارکت کشورهایی چون ترکیه، ایران، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان تاسیس شده و گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای از اهداف این سازمان اقتصادی است.