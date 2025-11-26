پخش زنده
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان برای شرکت در اجلاس وزرای کشورهای عضو «سازمان همکاریهای اکو» وارد استانبول ترکیه شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ بحث و بررسی پیرامون موافقتنامه تجارت اعضای اکو و کاهش تعرفه کالاهای تجاری میان اعضا برای افزایش حجم تجارت داخلی اکو از محورهای این نشست است. سازمان همکاری اقتصادی اکو با مشارکت کشورهایی چون ترکیه، ایران، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان تاسیس شده و گسترش تجارت درون منطقهای و فرا منطقهای از اهداف این سازمان اقتصادی است.