در ادامه برنامه ملی پرتاب سه ماهواره سنجشی، «کوثر ۱.۵» ۷ دی‌ماه راهی مدار زمین می‌شود تا همراه با «ظفر ۲» و «پایا»، خدمات پیشرفته‌ای در حوزه‌های کشاورزی، منابع زیستی، محیط‌زیست و مدیریت منابع آب ارائه دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ماهواره «کوثر ۱.۵» روز ۷ دی‌ماه به مدار زمین پرتاب خواهد شد. این پرتاب بخشی از برنامه ارسال سه ماهواره سنجشی کشور شامل ظفر ۲، پایا و کوثر ۱.۵ است که قرار است خدمات متنوعی در حوزه‌های کشاورزی، منابع زیستی، محیط زیست و منابع آب ارائه دهند.

این پرتاب از روسیه و با ماهواره‌بر «سایوز» انجام می‌شود.

تاریخ ۷ دی‌، به‌عنوان زمان اولیه پرتاب ماهواره «کوثر ۱.۵» اعلام شده است. با این حال، طبق روال مأموریت‌های فضایی، امکان تغییر در زمان پرتاب وجود دارد.