خواکیم ماچادو گفت: بازیکنانم با تمام توان جنگیدند، به نظر من، نتیجه تساوی می‌توانست عادلانه باشد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، خواکیم ماچادو، سرمربی تیم فوتبال الحسین اردن، پس از شکست ۲ بر صفر تیمش مقابل سپاهان در نشست خبری پس از بازی، اظهار داشت: دیدار بسیار دشواری مقابل یک تیم بزرگ داشتیم و سپاهان در نیمه اول برتری داشت. در نیمه دوم نیز چند موقعیت خوب را از دست دادیم و در نهایت سپاهان به گل رسید. با این حال، در مجموع ۹۰ دقیقه عملکرد تیم ما قابل قبول بود.

وی گفت: بازیکنانم با تمام توان جنگیدند. نباید فراموش کنیم که مقابل تیمی با کادرفنی و بازیکنان سطح بالا بازی کردیم. به نظر من، نتیجه تساوی می‌توانست عادلانه باشد.

ماچادو افزود: حالا مسیر صعود برای ما دشوارتر شده است. در دیدار بعدی مقابل آخال ترکمنستان برای کسب پیروزی به میدان خواهیم رفت.