در پنجمین روز از آذرماه هوای کلانشهر اصفهان در یک منطقه و یک شهر مجارو بر مدار بنفش و بسیار ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ میانگین شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان با قرار گرفتن بر روی عدد ۱۷۴ AQI وضعیت ناسالم عموم را نشان میدهد.
همچنین این شاخص در ایستگاههای پروین با ۲۲۵ و شهر قهجاورستان با ۲۱۵ AQI در وضعیت بسیار ناسالم و به رنگ بنفش آلودگی درحالیکه شاخص کیفی هوا در ایستگاههای ۲۵ آبان با ۱۸۰، پارک زمزم با ۱۵۴، دانشگاه صنعتی با ۱۸۶، رهنان ۱۸۴، زینبیه و سپاهان شهر با ۱۶۹، فرشادی ۱۷۸، فیض ۱۷۵، کاوه ۱۹۳، ولدان با ۱۶۳، میرزاطاهر با ۱۶۲ و هزار جریب با ۱۷۰ AQI همچنین شهرخمینی شهر با ۱۶۸ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز آلودگی است.
این درحالیست که شاخص کیفی هوا در ایستگاههای رودکی اصفهان با ۱۵۰ و وشهرهای زرین شهر با ۱۲۱، علوم پزشکی کاشان با ۱۳۰، نجف آباد با ۱۱۱ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و به رنگ نارنجی، اما این شاخص در ایستگاه بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۳۲ AQI در وضعیت پاک و به رنگ سبز است.
اما این شاخص در شهرهای شاهین شهر با ۹۰ و کاشان با ۶۹ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.
اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد به سبب تداوم پایداری و سکون نسبی جو تا پایان امروز، شرایط انباشت آلایندهها در هوای مناطق مرکزی و صنعتی استان ادامه دار خواهد بود که در صورت کنترل نشدن منابع انتشار آلایندهها، آلودگی تشدید خواهد شد.
بر اساس گزارش مرکز بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و کاشان و به منظور قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا و تداوم شرایط سکون مطلق جو پایداری و آلودگی هوا با اعلام هشدار سطح نارنجی مقرر شد، روز چهار شنبه پنجم آذر تمامی ادارههای دولتی، موسسات عمومی، بانکها و بیمهها به جز مراکز امدادی - درمانی و خدمات رسان و شعب بانکهای کشیک به طور دورکاری فعالیت کنند.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.