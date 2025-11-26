به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اورژانس کاشان گفت: پس از اعلام این حادثه به اورژانس، که دیشب ساعت حدود ۲۱ بعد از مشکات رخ داد، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه مشکات به محل حادثه اعزام شد.

مهرداد فرزندی پور تاکید کرد: یکی از سه مصدوم این حادثه که همگی آقا بودند، به علت شدت جراحت در محل جان باخته بود و دو مصدوم دیگر نیز پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

وی افزود: علت حادثه در حال بررسی است.