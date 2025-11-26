به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما با اشاره به روند صعودی ابتلا به آنفلوانزا در خراسان جنوبی گفت: از ۱۲ آبان بیش از ۵۰ درصد نمونه‌های آزمایشگاهی مشکوک به آنفلوآنزا در استان مثبت گزارش شده است این درحالی است که پیش از این میانگین نمونه های مثبت انفلوانزا در استان ۱۵ درصد بوده است.

جمعاور افزود: به دلیل سردی هوا، تجمعات و مدارس در پیک شیوع بیماری آنفلوانزا به سر می بریم.

وی گفت: مردم باید اقدامات پیشگیرانه‌ دوران کرونا از جمله شستن دست ها، رعایت فاصله اجتماعی، تهویه فضا و تغذیه مناسب را رعایت می‌کنند.

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: مردم باید در صورت ابتلا از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک، خودداری و در صورت بروز علائم به صورت خطر به پزشک مراجعه کنند.

جمع آور گفت: در صورت ابتلا به آنفلوانزا استراحت و نوشیدن مایعات گرم توصیه می شود.

وی با اشاره به تزریق حدود ۱۰ هزار دوز واکسن آنفلوانزا برای گروه‌های در معرض خطر در استان افزود: تاکنون موارد بستری و مرگ‌ومیر ناشی از آنفولانزا گزارش نشده که احتمالاً به دلیل واکسیناسیون گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله سالمندان، کودکان زیر شش سال، زنان باردار و بیماران زمینه‌ای است.