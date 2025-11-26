پخش زنده
امروز: -
نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا اعلام کرد که دستگاههای اطلاعاتی این کشور طرح توطئه جدیدی از سوی مخالفان را کشف کردهاند که هدف آن "کاشت بذر وحشت" در میان مردم است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ رئیسجمهور ونزوئلا در برنامه تلویزیونی هفتگی خود با مادورو پلاس ضمن هشدار نسبت به تحرکات جدید جریانهای برانداز همزمان با تشدید فشارهای آمریکا گفت: اطلاعاتی مبنی بر توطئههای جدید اپوزیسیون برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم دریافت کردهایم.
مادورو با اطمینان دادن به مردم نسبت به استحکام ساختار امنیتی کشور تصریح کرد: امنیت در ونزوئلا به لطف تلاش شبانهروزی نهادهای امنیتی، از جمله پلیس ملی بولیواری، سرویس اطلاعاتی، گارد ملی و نیروهای مسلح ملی بولیواری برای مبارزه با باندهای جنایتکار، همچنان تقویت خواهد شد.
رئیسجمهور ونزوئلا اعلام کرد که دیوسدادو کابیو وزیر روابط داخلی و دادگستری و مرد شماره دو حزب حاکم، به زودی خطاب به ملت صحبت خواهد کرد و جزئیات شیوههای عملیاتی جدید باندهای جنایتکار را که قصد ایجاد خشونت در کشور دارند، افشا خواهد کرد.
مادورو با لحنی حماسی و هشدارآمیز خطاب به دشمنان داخلی و خارجی گفت: ما فعال هستیم زیرا جنگجوی واقعی هرگز نمیخوابد؛ ما همراه با مردمی که بزرگترین تضمینکننده امنیت کشور هستند، در بیداری کامل به سر میبریم.
وی افزود: برای جریان اپوزیسیون افراطی و وابسته به خارج تنها خرابکاری، خشونت و جنایت باقی مانده است اما با وجود همه اینها آنها نتوانستهاند و نخواهند توانست کاری از پیش ببرند.