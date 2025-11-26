به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ رئیس‌جمهور ونزوئلا در برنامه تلویزیونی هفتگی خود با مادورو پلاس ضمن هشدار نسبت به تحرکات جدید جریان‌های برانداز همزمان با تشدید فشار‌های آمریکا گفت: اطلاعاتی مبنی بر توطئه‌های جدید اپوزیسیون برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم دریافت کرده‌ایم.

مادورو با اطمینان دادن به مردم نسبت به استحکام ساختار امنیتی کشور تصریح کرد: امنیت در ونزوئلا به لطف تلاش شبانه‌روزی نهاد‌های امنیتی، از جمله پلیس ملی بولیواری، سرویس اطلاعاتی، گارد ملی و نیرو‌های مسلح ملی بولیواری برای مبارزه با باند‌های جنایتکار، همچنان تقویت خواهد شد.

رئیس‌جمهور ونزوئلا اعلام کرد که دیوسدادو کابیو وزیر روابط داخلی و دادگستری و مرد شماره دو حزب حاکم، به زودی خطاب به ملت صحبت خواهد کرد و جزئیات شیوه‌های عملیاتی جدید باند‌های جنایتکار را که قصد ایجاد خشونت در کشور دارند، افشا خواهد کرد.

مادورو با لحنی حماسی و هشدارآمیز خطاب به دشمنان داخلی و خارجی گفت: ما فعال هستیم زیرا جنگجوی واقعی هرگز نمی‌خوابد؛ ما همراه با مردمی که بزرگترین تضمین‌کننده امنیت کشور هستند، در بیداری کامل به سر می‌بریم.

وی افزود: برای جریان اپوزیسیون افراطی و وابسته به خارج تنها خرابکاری، خشونت و جنایت باقی مانده است اما با وجود همه اینها آنها نتوانسته‌اند و نخواهند توانست کاری از پیش ببرند.