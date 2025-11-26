به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.محمد علی طالبی در آئین دور دوم رویداد «امید» با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های قابل‌توجه استان در حوزه فناوری و نوآوری گفت: با وجود این ظرفیت‌ها، استان کرمان با عقب‌ماندگی‌هایی در این بخش مواجه است که همین امر ضرورت توجه ویژه برای فعال‌سازی این توانمندی‌ها را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به راهبرد تحول مبتنی بر نوآوری در استان اظهار داشت: در راهبرد‌های استان، حوزه فناوری و دانش‌بنیان به‌عنوان یک استراتژی برای جهش اقتصادی در نظر گرفته شده و در این مسیر نقش جوانان، استارت آپ‌ها، دانشگاه‌ها و نیرو‌های خلاق بسیار حائز اهمیت است.

استاندار کرمان با برشمردن مزیت‌های صنعتی و معدنی استان تصریح کرد: استان در حوزه‌های صنعتی و معدنی دارای مزیت‌های فراوانی است و حضور بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مانند گل‌گهر، شرکت ملی مس و خودروسازی‌های بزرگ این موضوع را تقویت می‌کند.

وی افزود: صندوق بازنشستگی کارکنان مس که بخش عمده سرمایه و بازنشستگان آن متعلق به استان کرمان است نمونه‌ای از این ظرفیت‌هاست و ذیل این صندوق ۷۴ شرکت فعالیت می‌کنند که در موضوعات مختلف، از حوزه‌های دانش‌بنیان تا سایر بخش‌ها، مشغول به کار هستند.

طالبی خاطرنشان کرد: فرصت‌های فراوانی در درون صنایع استان برای حوزه دانش‌بنیان وجود دارد؛ از راهکار‌های هوشمند استخراج معادن و روش‌های نوین فرآوری گرفته تا استفاده از هوش مصنوعی در بخش معدن که در سطح جهان بسیار مورد توجه است.

وی در ادامه با اشاره به مزیت‌های بخش کشاورزی بیان کرد: در حوزه کشاورزی نیز با صادرات محصولاتی مانند پسته و خرما، استان کرمان صادرات‌محور است و زمینه برای فعالیت در بخش‌های فرآوری، صنایع تبدیلی، بیوتکنولوژی، کشاورزی هوشمند و گلخانه‌ها به‌خوبی فراهم است.

وی تأکید کرد: یکی از اقداماتی که باید به‌طور جدی پیگیری شود، ایجاد ارتباطی بسیار قوی و سیستماتیک با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است.

طالبی با اشاره به توافقات انجام‌شده برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان گفت: در سفر اخیر دکتر افشین معاون علمی ریاست جمهوری به استان، توافق شد دو هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی از سوی شرکت مس به پروژه‌های دانش‌بنیان استان اختصاص یابد.