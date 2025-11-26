به مناسبت هفته بسیج، تیم‌های تخصصی بسیج جامعه پزشکی چهارم آذر ماه با حضور در روستای سرچشمه شهرستان بجنورد، خدمات رایگان درمانی و غربالگری را به بیش از ۳۰۰ نفر از اهالی ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در این برنامه جهادی که با هدف خدمت‌رسانی و ایجاد امید در مناطق کم‌برخوردار انجام گرفت، گروهی از پزشکان و متخصصان به ارائه خدمات رایگان درمانی و مشاوره‌ای پرداختند.

مجردی، مسئول بسیج جامعه پزشکی، در حاشیه این برنامه گفت: «مهم‌ترین هدف برگزاری اردو‌های جهادی پزشکی در مناطق محروم، امیدآفرینی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات سلامت است تا بتوانند بدون پرداخت هزینه از ظرفیت پزشکان بسیجی بهره‌مند شوند.»

در این اردوی یک‌روزه بیش از ۳۰۰ نفر از اهالی روستا از خدمات تخصصی شامل دندانپزشکی، زنان، اطفال، روانپزشکی، شنوایی‌سنجی، بینایی‌سنجی، پزشکی عمومی، مشاوره مامایی، تزریقات و داروی رایگان بهره‌مند شدند.