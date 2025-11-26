به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در سال جاری از محل اعتبارات بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، مجموعاً ۳۲۳ میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان تخصیص یافته است که این اعتبارات با عاملیت بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید برای حمایت از طرح‌های اولویت‌دار بخش کشاورزی هزینه می‌شود.

اسفندیاری افزود: تاکنون ۲۹۲ طرح با مجموع تسهیلات ۸۱۱ میلیارد تومان پس از تصویب در کمیته‌های استانی به بانک‌های عامل معرفی شده و از این میزان، ۱۱۲ طرح واجد شرایط موفق به دریافت ۲۹۹ میلیارد تومان از تسهیلات شده‌اند.

وی گفت: مانده اعتبارات نیز به‌زودی در اختیار سایر متقاضیان قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان با جذب بیش از ۹۲.۵ درصد اعتبارات تخصیص‌یافته، یکی از دستگاه‌های پیشرو کشور در اجرای تبصره ۱۸ محسوب می‌شود.

اسفندیاری افزود: طرح‌های گلخانه‌ای، صنایع تبدیلی و تکمیلی، پروژه‌های دام و طیور با پیشرفت فیزیکی بالا و همچنین سرمایه در گردش خرید توافقی محصولات مزیت‌دار استان از جمله مهم‌ترین اولویت‌های پرداخت این تسهیلات در سال جاری بوده‌اند.

وی گفت: تسهیلات سرمایه‌ای با نرخ سود ۱۳ درصد و دوره بازپرداخت ۵ ساله (یک سال مشارکت در ساخت، یک سال تنفس و سه سال بازپرداخت) ارائه می‌شود و همچنین تسهیلات سرمایه در گردش نیز با نرخ ۱۸ درصد و بازپرداخت یک‌ساله در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌گیرد.