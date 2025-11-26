معاون جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان از تمدید ثبت‌نام جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴ و استمرار دریافت آثار متقاضیان تا دهم آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، چاروسایی گفت: این رویداد ملی با هدف شناسایی، تقدیر و حمایت از جوانان برگزیده کشور برگزار می‌شود و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نسل جوان به شمار می‌رود.

او افزود: ثبت‌نام ویژه جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال بوده و این جایزه در چهار محور اجتماعی و خیریه، علمی، نوآوری و کارآفرینی، فرهنگی و هنری و همچنین ورزش و سلامت برگزار می‌شود.

معاون جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه جوانان توانمند، خلاق و اثرگذار می‌توانند در این رقابت ملی نقش‌آفرینی کنند، تأکید کرد: علاقمندان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانند به پایگاه اینترنتی javanplus.ir مراجعه کنند.