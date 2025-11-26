پخش زنده
جلسه علنی مجلس دقایقی پیش به ریاست نایب رئیس دوم مجلس آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما نمایندگان در ابتدا بررسی طرح ملی هوش مصنوعی را در دستور کار دارند.
سپس؛ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی و تقاضای یک فوریت در مورد لایحه جنایات بین المللی نیز در دستور مجلس قرار دارد.