به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ تئاتر صحنه‌ای در کوچه‌های بنی هاشم با اقتباس از نمایش نامه‌های آیینی با حضور ۳۰ هنرمند آقا و خانم در شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در حسینیه انصارالحجه شمیل به روی صحنه رفت.

داود تنی پور تهیه کننده و کارگردان این نمایشنامه گفت: همه‌ی بازیگران و عوامل این تئاتر صحنه‌ای از هنرمندان، نور، صدا و صحنه از نیرو‌های با استعداد شهر شمیل بودند.. وی افزود: روایت این نمایش از زمان در بستر بودن پیامبر اسلام و بعد از شهادت اوست که آغاز یک انحراف در بین مسلمانان است که در نتیجه آن منجر به جسارت به آن بانوی بزرگ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و آتش زدن درب خانه و شهادت آن حضرت می‌شود.

بیشتر بخوانید؛ استقبال از شهید گمنام در حسینیه قائم آل محمد بندرعباس