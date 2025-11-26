پخش زنده
نمایشنامه در کوچههای بنی هاشم ویژه شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در شهر شمیل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ تئاتر صحنهای در کوچههای بنی هاشم با اقتباس از نمایش نامههای آیینی با حضور ۳۰ هنرمند آقا و خانم در شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در حسینیه انصارالحجه شمیل به روی صحنه رفت.
داود تنی پور تهیه کننده و کارگردان این نمایشنامه گفت: همهی بازیگران و عوامل این تئاتر صحنهای از هنرمندان، نور، صدا و صحنه از نیروهای با استعداد شهر شمیل بودند.. وی افزود: روایت این نمایش از زمان در بستر بودن پیامبر اسلام و بعد از شهادت اوست که آغاز یک انحراف در بین مسلمانان است که در نتیجه آن منجر به جسارت به آن بانوی بزرگ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و آتش زدن درب خانه و شهادت آن حضرت میشود.
