به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور جهادگران ۸ سال دفاع مقدس، خانواده‌های معزز شهدا و مردم یادواره شهدای جهادگر کهگیلویه در سالن جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان در این یادواره شهدا با بیان اینکه هر تلاش پیگیر و مخلصانه در مسیر خدا جهاد است، گفت: شهدای والامقام جهاد کشاورزی مصداق کامل آیه قرانی در زمین برای پاسداری از قوت و نعمت مردم و تامین امنیت غذایی کشور است که امروز در محفلی گرد هم آمدیم تا قدردان آنان باشیم.

حجت الاسلام طاووسیان افزود: در عین سادگی، اخلاص، صفا و صمیمیت به یاد قله‌های بلند انسانیت یعنی شهدای جهاد کشاورزی جمع شده‌ایم تا یاد کنیم از کسانی که آسمانی هم زندگی کردند و با اهدای خون پاکشان عزت را به استقلال کشور بخشیدند.

وی اضافه کرد: جهاد سازندگی در سال‌های آغازین انقلاب نه تنها یک نهاد بلکه یک مکتب تربیتی یک مکتب اخلاقی به جوانانش آموخته بود میان سنگر کار و سنگر دفاع جدایی نیست.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان ادامه داد: شهدای والامقام جهاد کشاورزی شهیدانی هستند که پیش از مجاهدت، آبادانی رو تجربه کردن و این شهدای والامقام مسیر زندگی شان را برای خدمتگزاری به مردم بنا کردند.

امام جمعه دهدشت هم در این محفل شهدایی گفت:شهدای جهاد کشاورزی یا همان شهدای جهاد سازندگی جهادگران سنگرسازان بی سنگری بودند که در خط مقدم ایستادند و ایستادگی کردند فضا را برای حمله رزمندگان به دشمن بعثی فراهم می‌کردند.

حجت الاسلام علی وحدانی فر افزود: عاملی که باعث پیروزی ما در نبرد دفاع مقدس شد اتکا به جهاد سازندگی و روحیه بسیجی و جهادی جهادگران بود.

فرماندار شهرستان کهگیلویه هم گفت: نقش جهادگران در سازمان جهاد سازندگی و جهاد کشاورزی در طول هشت سال دفاع مقدس بی بدیل بوده و اگر این جهادگران نبودند شاید اتفاقات دیگری رقم می‌خورد.

ایرج کاظمی جو با بیان اینکه جهادگران در هشت سال دفاع مقدس از خودگذشتگی ایثارو رشادت و غیرت به خرج دادند و همیشه در خط مقدم بودند افزود: این عزیزان شرایط و بستر را برای مقاومت رزمندگان در برابر دشمن بعثی فراهم می‌کردند.

همتی رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه نیز گفت: در ۸ سال دفاع مقدس جهادگران شهرستان‌های کهگیلویه، چرام، لنده و بهمئی تحت عنوان جهاد گران شهرستان کهگیلویه به جبهه‌های حق علیه باطل اعزام می‌شدند.

همتی با بیان اینکه این چهار شهرستان در ۸ سال دفاع مقدس ۱۸ شهید جهادگر تقدیم نظام اسلامی کردند افزود: به منظور گرامیداشت یاد و خاطره این شهیدان سنگر ساز بی سنگر این یادواره برگزار شد تا به مقام شامخ شهدای جهادگر ادای احترام شود.