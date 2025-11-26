ضرورت تولید آثار فاخر برای معرفی ابعاد شخصیتی شهید آیت‌الله دستغیب

ضرورت تولید آثار فاخر برای معرفی ابعاد شخصیتی شهید آیت‌الله دستغیب



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل صداوسیمای استان فارس در دیدار با دبیر ستاد بزرگداشت آیت‌الله شهید دستغیب و مدیرکل بنیاد شهید فارس با گرامیداشت ایام شهادت حضرت زهرا (س) گفت: شهید آیت‌الله دستغیب یکی از سرمایه‌های معنوی کشور است که شهادتش در دهه شصت به جامعه روح و بصیرتی تازه بخشید.

دکتر رئوف افزود: شهید آیت الله دستغیب شخصیتی جامع بود؛ عالمی اخلاقی، مبارزی انقلابی و پرچمدار تبیین نظریه ولایت مطلقه فقیه در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. معرفی چنین شخصیتی می‌بایستی با جامعیت صورت پذیرد.

وی با اشاره به تجربه موفق رویداد ملی ایران‌جان در مهرماه امسال و معرفی شهید دستغیب از طریق تولیدات متعدد رسانه ملی گفت: به استناد تحقیقات و نظرسنجی مرکز تحقبقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این رویداد باعث معرفی و شناخت دو برابری آحاد جامعه نسبت به شهید محراب شد و این موضوع نشان دهنده اثر بخشی رسانه ملی در معرفی مفاخر و بزرگان کشور است.

دکتر رئوف افزود: با هم‌افزایی نهاد‌های فرهنگی و مشارکت مجموعه‌های مختلف می‌توان آثار تأثیرگذار و ماندگاری در شأن این شهید بزرگوار تولید کرد.

مدیرکل صداوسیمای استان فارس از آمادگی صداوسیمای فارس برای پوشش برنامه‌های سالگرد شهادت آیت‌الله شهید دستغیب در بیستم آذرماه خبر داد.

سردار بیانی مدیرکل بنیاد شهید استان فارس نیز در این نشست گفت: علاوه بر سه مراسم اصلی در مسجد شهید دستغیب (معالی‌آباد)، حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ (ع) و مسجد جامع عتیق سنگر چهل‌ساله شهید، برنامه‌های گسترده‌ای برای مدارس، مساجد و آستان‌های مقدس پیش‌بینی شده است.

وی از رایزنی با آستان‌های مقدس قم و مشهد خبر داد و افزود: در شب شهادت، در حرم امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) سخنرانی‌هایی با محوریت شهید دستغیب پیش‌بینی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم دستغیب دبیر ستاد بزرگداشت شهید آیت الله دستغیب در ادامه این دیدار، با قدردانی از همراهی پررنگ صدا وسیمای فارس در سال گذشته، اظهار داشت: صدا و سیما در سال گذشته برنامه‌های قابل توجهی برای معرفی شهید دستغیب و یاران همراه شهید دستغیب داشت و برای هر یک از آنان ویژه‌برنامه‌ای اختصاص داد که این اقدام مایه دلگرمی و خرسندی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم دستغیب افزود: رویکرد ما در برگزاری سالگرد‌ها در چند سال اخیر، توجه بیشتر به فعالیت‌های علمی بوده است؛ سال اول کتاب معلم پاکی را منتشر کردیم و در سال دوم تولیدات پژوهشی از طریق کتاب‌شناسی توصیفی شهید دستغیب آماده شد. امسال و سال آینده نیز با تکیه بر جایگاه ایشان به عنوان مفسر قرآن، مجموعه تفسیری آثار ایشان تدوین و جلد نخست آن با ۴۷۰ صفحه منتشر می‌شود.

دبیر ستاد بزرگداشت شهید آیت الله دستغیب در تشریح برنامه‌های سالگرد امسال گفت: انسجام برنامه‌ها بیشتر شده و کوشیده‌ایم قاب‌های رسانه‌ای مناسبی فراهم کنیم، از جمله مراسم مسجد جامع شیراز در پنجشنبه شب بیستم آذر با سخنرانی حجت الاساام دکتر ناصر رفیعی و برگزاری دعای کمیل در مسجدجامع عتیق، که فرصت تصویری و رسانه‌ای ارزشمندی ایجاد می‌کند.»

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دستغیب گفت: رونمایی کتاب‌ها و نشست‌های پژوهشی از جمله برنامه‌های محوری امسال است که می‌تواند شخصیت شهید دستغیب را به شکلی شایسته و کامل برای نسل امروز معرفی کرد.