سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه در بازدید میدانی از روستای اجت، دستور توقف فوری تمامی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این روستا را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباسعلی پورمند سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه با بازدید میدانی از روستای اجت، دستور توقف فوری کلیه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این روستا را صادر کرد.

او افزود: در این بازدید که با هدف پایش و جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی و منابع طبیعی صورت گرفت، موارد تخلف به طور دقیق بررسی و مستندسازی شد.

پورمند در حین این بازدید، با تأکید بر جدیت برخورد با متخلفان، دستور توقف فوری و بدون قید و شرط کلیه فعالیت‌های ساختمانی غیرمجاز را صادر کرد.

او حفظ و صیانت از اراضی زراعی و باغی را از اولویت‌های اصلی مدیریت جهاد کشاورزی عنوان کرد و هشدار داد با هرگونه تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز، برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

پورمند ادامه داد: بر اساس این گزارش، پرونده این تخلف برای پیگرد قانونی و اتخاذ تصمیمات نهایی، در دستور کار اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه قرار گرفته است.