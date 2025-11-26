در طرح مشترک پلیس راه کرمان و تیم‌های اعزامی پلیس راه کشور۲۳۱ دستگاه خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس پلیس راه شمال استان بیان داشت: در راستای ارتقاء امنیت ترافیکی و کاهش حوادث رانندگی، طرحی با حضور تیم‌های اعزامی پلیس راه کشور در محور‌های استان کرمان و هم افزایی با تیم‌های پلیس راه استان اجرا شد.

سرهنگ معین الدینی با اشاره به ۲۹ هزارو ۸۷۸ مورد اعمال قانون افزود: در این طرح بیش از ۱۶ هزار مورد برخورد با تخلفات حادثه ساز صورت گرفت و ضمن اعمال قانون ۱۹۲ دستگاه موتورسیکلت، ۲۳۱ دستگاه خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

وی با اشاره به توقیف ساعتی ۶۱۷ دستگاه وسایل نقلیه متخلف گفت: توقیف ۹۰ دستگاه کامیون و وانت، اعمال قانون بیش از ۱۳۰۰ خودروی دارای شیشه دودی و پلاک ناخوانا، برخورد با بیش از ۱۰ هزارو ۹۰۰ مورد سرعت غیر مجاز و اعمال قانون ۶۸۴۲ مورد در رابطه با عدم استفاده از کمربند ایمنی از دیگر نتایج این طرح بودند و بحمدالله در طول این طرح تعداد متوفیان با کاهش ۵ نفری و مجروحین با کاهش ۲۰ نفر همراه بود.