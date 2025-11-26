پخش زنده
نمایشگاه عکس و نقاشی سیب در مراغه گشایش یافت. در این نمایشگاه ۳۰ قطعه عکس و ۱۵ تابلوی نقاشی با موضوع سیب به نمایش در آمده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرماندار شهرستان ویژه مراغه در آیین افتتاح این نمایشگاه گفت: باغداران این شهرستان با تولید سالانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تن سیب در رتبه نخست استان را در این بخش به خود اختصاص داده اند.
امین امینیان افزود: برگزاری چنین جشنوارههایی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای کشاورزی مراغه به زبان هنر است.
وی اضافه کرد: جشنواره سیب به منظور معرفی و قدردانی از فعالان حوزه کشاورزی برگزار شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه گفت: از ۱۰۰ عکس رسیده به دبیرخانه جشنواره ۳۰ اثر و در بخش طراحی و نقاشی نیز ۱۵ اثر در مدت یک هفته به نمایش در آمده است.
جبار پور افزود: جشنوارهها بهترین فرصت برای معرفی ظرفیتهای شهرستان و شناسایی استعدادهای هنری در بخشهای مختلف است.
همزمان با افتتاح این نمایشگاه از صاحبان آثار برگزیده نیز قدردانی شد.