نمایشگاه عکس و نقاشی سیب در مراغه گشایش یافت. در این نمایشگاه ۳۰ قطعه عکس و ۱۵ تابلوی نقاشی با موضوع سیب به نمایش در آمده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرماندار شهرستان ویژه مراغه در آیین افتتاح این نمایشگاه گفت: باغداران این شهرستان با تولید سالانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تن سیب در رتبه نخست استان را در این بخش به خود اختصاص داده اند.

امین امینیان افزود: برگزاری چنین جشنواره‌هایی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی مراغه به زبان هنر است.

وی اضافه کرد: جشنواره سیب به منظور معرفی و قدردانی از فعالان حوزه کشاورزی برگزار شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه گفت: از ۱۰۰ عکس رسیده به دبیرخانه جشنواره ۳۰ اثر و در بخش طراحی و نقاشی نیز ۱۵ اثر در مدت یک هفته به نمایش در آمده است.

جبار پور افزود: جشنواره‌ها بهترین فرصت برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان و شناسایی استعداد‌های هنری در بخش‌های مختلف است.

همزمان با افتتاح این نمایشگاه از صاحبان آثار برگزیده نیز قدردانی شد.