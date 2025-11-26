استاندار اردبیل، گفت: ۵۸ هلدینگ و شرکت بزرگ اقتصادی آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در استان اردبیل اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه در نشست فعالان اقتصادی استان با رایزنان بازرگانی منتخب کشورمان در اتاق بازرگانی اردبیل، اظهار کرد: همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری از امروز در استان اردبیل آغاز خواهد شد تا ما بتوانیم بر اساس تاکیدات رئیس جمهور فرصت سرمایه‌گذاری را در ابعاد مختلف در این استان برای هلدینگ‌های داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاران کلان اقتصادی مهیا کنیم.

وی افزود: از ۵۸ هلدینگ و شرکت اقتصادی که برای سرمایه‌گذاری در استان اردبیل اعلام آمادگی کردند، ۳۸ مورد از آنها به مرحله عقد قرارداد رسیده تا با سرمایه‌گذاری ۲۵ هزار میلیارد تومان شرایط بهتری را در توسعه اقتصادی استان اردبیل مهیا کنند.

استاندار اردبیل تصریح کرد: در این همایش فرصتی بی‌نظیر است تا ما ۳۰۴ طرح اقتصادی و فرصت سرمایه‌گذاری را به ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به فعالان حوزه‌های مختلف معرفی کنیم که این امر در قالب فلش کارت و سایر ابزار‌های تبلیغی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

امامی یگانه به مزیت‌های استان در بخش‌های کشاورزی، گردشگری، صنعت و معدن و حوزه خدمات اشاره کرد و گفت: در همه این حوزه‌ها ما طرح‌های منحصر‌به‌فرد و پیشرانی را داریم که می‌تواند بسترساز تحول اقتصادی استان اردبیل باشد.

وی به سه پهنه معدنی و ذخیره‌گاه صنایع فلزی با ارزش در این استان اشاره کرد و یادآور شد: به رغم همه این ظرفیت‌ها، میزان صادرات استان اردبیل قابل قبول نیست چرا که باید رقم ۲۷۰ میلیون دلار صادرات این استان به سرعت افزایش یافته و ما بتوانیم با تقویت زنجیره‌های ارزش صنعتی، کشاورزی و معدنی، افزایش صادرات را به کشور‌های مختلف و متنوع شاهد باشیم.

استاندار اردبیل در ادامه خاطرنشان کرد: استان اردبیل جز ۱۰ استان امن کشور در حوزه سرمایه‌گذاری است که با ارتقای نرخ مشارکت اقتصادی و زیرساخت‌های مناسب راه آهن، بزرگراه و خطوط هوایی می‌تواند بهشت سرمایه گذاری باشد.

امامی یگانه اضافه کرد: راه آهن اردبیل – میانه تا آخر امسال به بهره‌برداری رسیده و در سال آینده ۳۰۰ کیلومتر بزرگراه به شبکه بزرگراهی استان افزوده می‌شود تا بستر توسعه تجارت، صادرات و رونق تولید را در این استان نظاره‌گر باشیم.

وی بیان کرد: با تلاش اتاق بازرگانی به عنوان یکی از اتاق‌های موفق کشور بیش از ۱۰۰ مورد از قوانین و مقررات مخل کسب و کار شناسایی و رفع شده و در صدور مجوز‌ها نیز فرآیند استعلام و طولانی بودن صدور مجوز برطرف شده است.

استاندار اردبیل اظهار کرد: قطعا سرمایه‌گذاری آسان با تسهیل‌گری خاص و بهره‌گیری از ظرفیت اطلس راهنمای سرمایه‌گذاری و نقشه راه تعریف شده در این زمینه، می‌تواند چراغ راه حقیقی در این بخش باشد.

امامی یگانه تصریح کرد: ما کمیته اعتبارسنجی را نیز فعال کردیم تا بتوانیم بعد از پایان همایش تا آخر سال گزارشی را از فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شده در این استان و شروع عملیات اجرایی طرح‌ها به مردم ارائه کنیم تا امیدآفرینی بیشتر در این بخش تحقق پیدا کند.