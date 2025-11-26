به مناسبت هفته بسیج، ۱۲ طرح با ۶۴ میلیارد تومان اعتبار در شهرستان سملقان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ همزمان با هفته گرامیداشت بسیج، چندین طرح عمرانی و فرهنگی در بخش سملقان و شهر قاضی از توابع شهرستان سملقان با حضور سردار اکبری فرمانده سپاه جوادالائمه استان به بهره‌برداری رسید.

پروژه‌های افتتاح‌شده در راستای تقویت زیرساخت‌های محلی، ارتقای خدمات عمومی و توسعه فرهنگی منطقه، توسط بسیج سازندگی اجرا شده و با بهره‌برداری از آنها بخشی از نیاز‌های عمرانی و اجتماعی مردم سملقان برطرف می‌شود.