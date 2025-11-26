به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ این دیدار دیروز (۴ اذر) در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار شد که در پایان با نتیجه ۲ بر صفر به نفع نماینده هرمزگان به پایان رسید.

شاگردان مرتضی‌زاده در تیم فولاد هرمزگان با ارائه نمایشی منسجم و تهاجمی، موفق شدند با گل‌های مهرداد آوخ و محمدحسین بذرپاچ دروازه حریف را باز و سه امتیاز ارزشمند این دیدار خانگی را کسب کنند.

با این پیروزی، تیم فوتبال فولاد هرمزگان با کسب۱۰ امتیاز در جایگاه چهارم جدول رده بندی گروه الف قرار گرفت.

این تیم در چارچوب هفته هفتم این رقابت‌ها، ۱۲ آذرماه مهمان تیم شهرداری ماهشهر خواهد بود.