به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شاخص کیفی هوا امروز چهارشنبه پنجم آذر منتهی در ساعت ۸ صبح در آبادان با ۱۵۱، خرمشهر با ۱۵۲، کارون با ۱۵۳، اهواز با ۱۵۳ و ملاثانی با ۱۵۲ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمای گروه‌های سنی قرار گرفت.

شاخص کیفی هوا در شهر‌های شادگان، ماهشهر، بهبهان، هویزه، شوشتر و اندیکا در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس قرار دارد.

همچنین وضعیت هوا در شهر‌های هندیجان، آغاجاری، امیدیه، رامشیر، رامهرمز، هفتکل، باغملک، ایذه، لالی، دزفول، اندیمشک و شوش در وضع زرد و قابل قبول و شهر‌های دزپارت و مسجدسلیمان در وضع سبز و پاک گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.