مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از راه‌اندازی ۳۰ سایت نسل پنجم تلفن همراه و سرمایه‌گذاری ۵۵۷ میلیارد تومانی در طرح‌های ارتباطی شهرستان آمل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در سومین جلسه کنترل پروژه توسعه ارتباطات آمل گفت: از ابتدای دولت چهاردهم ۶۸ پروژه ارتباطی و مخابراتی در این شهرستان آغاز شده که برخی به بهره‌برداری رسیده و تعدادی در حال اجراست.

وی با اشاره به راه‌اندازی و ارتقای ۳۲ سایت تلفن همراه به نسل پنجم با اعتباری بالغ بر ۳۲۰۰ میلیارد ریال در مناطق شهری آمل، افزود: با استقبال خوب اپراتورهای تلفن همراه، اجرای این طرح ملی در آمل ادامه خواهد داشت.

مدیرکل فاوای استان مازندران گفت: شتاب توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی با ارائه سرویس نسل پنجم به دلیل سرعت و کیفیت بالا، از نکات مهم این پروژه است.

اعزی از انجام ۱۰۵ کیلومتر حفاری طرح ملی فیبر نوری در شهر آمل خبر داد و افزود: در تلاشیم تا در دهه فجر امسال فاز نخست این طرح به بهره‌برداری رسیده و عملیات اتصال منازل و کسب و کارها به اینترنت پرسرعت اجرایی گردد.

این گزارش حاکی است از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون سرمایه‌گذاری ۵۵۷ میلیارد تومانی توسط دولت و بخش خصوصی در اجرای طرح‌های ارتباطی آمل انجام شده است.