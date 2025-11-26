به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، لزوم این اقدام به دستگاه‌هایی با بیشترین حجم املاک فاقد سند، از جمله وزارت آموزش‌وپرورش (۳۸هزار و ۴۸فقره)، وزارت بهداشت (۱۲هزار و ۷۵۴فقره) و وزارت ورزش‌وجوانان (۴هزار و ۸۳۰فقره) اعلام شده و پیگیری اجرای تکالیف قانونی در دستور کار هیأت‌های حسابرسی ذی‌ربط قرار دارد.

بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم پیشرفت مکلف‌اند حداکثر دو سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، اموال دولتی و عمومی فاقد سند رسمی را که در اختیار دارند در این سامانه ثبت کنند، زیرا مطابق ماده (۱) این قانون، اسناد غیررسمی در مراجع قضایی قابلیت استماع نداشته و در صورت عدم ثبت این املاک، دولت در دعاوی حقوقی امکان دفاع مؤثر از مالکیت اموال عمومی را از دست خواهد داد.