بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، میزان ذرات آلاینده در ۱۳ شهر خوزستان افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز چهارشنبه پنجم آذر، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آبادان، آغاجاری، بهبهان، خرمشهر، شوشتر، ملاثانی، و هویزه نشان دهنده وضعیت نارنجی آلودگی هوا برای گروههای حساس است.
همچنین میزان ذرات آلاینده در اغلب ایستگاههای شهرهای اهواز، بهبهان، کارون، شادگان و ماهشهر، نشان دهنده وضعیت قرمز و آلودگی هوا برای همه گروههای سنی است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.