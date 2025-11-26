گلبالیست قزوینی در اردوی تیم ملی
خبرهایی از حضور گلبالیست قزوینی در اردوی تیم ملی تا برتری امیدهای شمس آذر مقابل تراکتور را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
اردوی ملی پوشان تا هشتم آذر در بابلسر پیگیری میشود.
تیم ملی گلبال برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ژاپن آماده میشود.
دو نشان رنگارنگ ملی پوشان تکواندوی ناشنوای کشور با هدایت مربی قزوینی
ملی پوشان کشورمان با هدایت بنفشه نصرتی دو نشان طلا و برنز المپیک ناشنوایان را از آن خود کردند.
این رقابتها به میزبانی ژاپن برگزار شد.
برتری امیدهای شمس آذر مقابل تراکتور
تیم فوتبال شمس آذر در هفته هشتم لیگ برتر با نتیجه ۳-۱ تراکتور تبریز را با شکست بدرقه کرد.
این بازی به میزبانی ورزشگاه شهید رجایی قزوین برگزار شد.
نماینده استان با این پیروزی ۱۱ امتیازی شد و با سه پله صعود در رده دوم جدول رده بندی قرار گرفت.