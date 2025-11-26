پخش زنده
واحد صنعتی تولید انواع باتریهای خشک خودرویی با سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومان در شهرک صنعتی شیراز به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس سه شنبه در آیین افتتاح تولید باتری خشک گفت: این استان با برخورداری از زیرساختهای مناسب، نیروی انسانی متخصص و حمایتهای دولتی، آمادگی کامل برای میزبانی و توسعه فعالیتهای صنعتی دارد.
مسعود گودرزی تقویت زنجیره ارزش تولیدات صنعتی، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و گسترش واحدهای تولیدی را از اولویتهای دولت برشمرد و افزود: سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی در این طرح، نشاندهنده اعتماد بخش خصوصی به آینده اقتصاد استان است.
وی حمایت از تولید را محور اصلی برنامههای اقتصادی استان بیان کرد و گفت: امیدواریم با اجرای طرحهای مشابه، شاهد توسعه ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال پایدار در فارس باشیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس نیز در این مراسم راهاندازی این واحد تولیدی را نمادی از ظرفیت بالای استان در جذب سرمایهگذاری و حمایت از تولید داخلی دانست و گفت: با بهرهبرداری از این واحد صنعتی، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز داخلی، امکان توسعه صادرات نیز فراهم میشود.
کریم مجرب افزود: راه اندازی این واحد صنعتی با ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰ هزار عدد باتری و ۶۰ فرصت شغلی گامی مؤثر در رونق اقتصادی استان و حمایت از کارآفرینان بومی است.
سرهنگ امیر جاهدی، جانشین فرمانده سپاه فجر استان فارس در امور اقشار بسیج نیز گفت: افتتاح این واحد صنعتی در هفته بسیج نشان میدهد که فرهنگ بسیجی امروز در خدمت پیشرفت اقتصادی و حمایت از تولید ملی قرار گرفته است.