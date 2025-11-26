پخش زنده
رییس مجمع بسیجیان خوزستان گفت: تیمهای اندیشه ورز و نخبگان بسیجی با انجام کارهای مطالعاتی، طرحهایی برای حل مسایل در شهرستانهای مختلف استان تدوین کردهاند که انتظار از دستگاهها بهرهگیری از این طرحها برای حل مسایل خوزستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد خانچی در نشست مجمع بسیج شوش ضمن غنی دانستن ظرفیت نخبگانی بسیج بر بهره گیری دستگاههای مختلف از این ظرفیت برای حل مسایل خوزستان تاکید کرد.
وی با بیان اینکه بسیج فارغ از نگاه جناحی و سیاسی از همه مسوولان و مدیران دستگاهها برای حل مسایل مردم حمایت میکند، افزود: تمام ظرفیت بسیج برای حل مسایل مردم استان در کنار دستگاهها قرار دارد.
رییس مجمع بسیجیان خوزستان بسیج را الگوی تمام حرکتهای مردمی در دنیا دانست و گفت: بسیج امروز به قدرتی تعیین کننده در همه عرصهها تبدیل شده است.
وی با اشاره به محاسبه غلط دشمن در جنگ ۱۲ رزوه بیان کرد: دشمنان تصور میکردند مردم به دلیل مسایل اقتصادی دیگر پشتیبان و حامی نظام اسلامی نیستند و میتوانند با حمله نظامی کار جمهوری اسلامی را تمام کنند ولی حضور آگاهانه مردم در صحنه تمام معادلات دشمن را بر هم زد.
خانچی با بیان اینکه مردم در جنگ ۱۲ روزه امید دشمنان را ناامید کردند، افزود: مردم نشان دادند اگرچه نسبت به عملکرد مسوولان گلایهمند هستند ولی همچنان حامی و پشتیبان نظام اسلامی هستند.