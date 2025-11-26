نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت هفته بسیج، بسیج را «شجره طیبه» و نیرویی فرهنگی، تربیتی و جهادی دانست که در چهار دهه گذشته در همه عرصه‌های دفاعی، اجتماعی و اقتصادی کنار مردم و نظام ایستاده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۵ آذرماه) در نطق پیش از دستور خود گفت: بسیج شجره طیبه‌ای است، بسیح یک نهاد فرهنگی و تربیتی است که برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و مردمی‌کردن امنیت و بصیرت‌بخشی به جامعه اسلامی پا به عرصه اجتماعی گذاشت. دفاع از ارزش‌های نظام و نقش تعیین کننده بسیج در تعاملات اجتماعی، اقتصادی و جهادی از مهم‌ترین اهداف بسیج مستضعفان است.

وی با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) افزود: امام (ره) فرمودند بسیج لشکر مخلص خدا است و تأکید داشتند که به خلوص و صفای بسیجیان غبطه می‌خورم و از خدای خودم می‌خواهم تا با بسیجیانم محشور گرداند. رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند، بسیجی یعنی علی (ع) که تمام وجودش وقف اسلام بود.

حاجی‌بابایی ادامه داد: پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (ص) در خصوص ویژگی‌های مؤمن که مصداق واقعی آن بسیجی است، فرمودند: بسیج و مؤمن «کثیرالمعونه و قلیل‌المؤونه» است؛ یعنی بسیج بسیار تلاش می‌کند و کم از بیت‌المال برداشت می‌کند. در ۱۲ روز جنگ تحمیلی، این تفکر بسیجیِ ۹۰ میلیون ایرانی بود که در طول ۴۶ سال گذشته با فرهنگ بسیجی هماهنگ و همراه بود و توانست در اقدامی انقلابی و بسیجی در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و همه پشتیبانان آنها بایستد.

وی تنها راه نجات کشور را «بسیجی عمل‌کردن، بسیجی بودن و خدمت در کنار نیرو‌های مؤمن و انقلابی» دانست و تأکید کرد: بسیجی یعنی کسی که برای همه میدان‌ها تلاش و کوشش می‌کند. آیه‌ای که پیش از نطق تلاوت شد نیز بیانگر این بود که بسیج در همه زمان‌ها و لحظه‌ها آماده خدمت‌رسانی است.

نایب رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد: روزی جامعه ما از چنان رشد برخوردار شود که تمام تفکرات و اندیشه‌های حاکم بر جامعه در چارچوب تفکر بسیجی قدم بردارند، بسیجیان کسانی بودند که هشت سال دفاع مقدس را اداره کردند، بسیجیان کسانی بودند در طول ۴۶ سال گذشته هرجا نظام به حضور آنان نیاز داشت، حضور پیدا کردن؛ هرجا نیاز به کمک بود، کمک کردند؛ هرجا نیاز به خون بود، خون دادند؛ هرجا نیاز به آبرو بود، آبرو دادند.

حاجی‌بابایی تصریح کرد: خوب است ملاک عمل و الگوی ما همه مسئولان، بسیجیان باشند. کسانی که با وجود بیشترین تلاش و زحمت در جامعه، بیشترین ملامت‌ها را نیز تحمل می‌کنند. هفته بسیج مستضعفان را به ملت بزرگ ایران که همگی بسیجی هستند تبریک می‌گوییم و امیدواریم خداوند ما را در شمار بسیجیان واقعی قرار دهد و خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار دهد.