رئیس پلیس فتا خوزستان از کلاهبرداری نوین سایبری با استفاده از تبلیغ برنامه‌های جعلی هوش مصنوعی خبر داد و گفت: یک شهروند بر اثر نصب این نرم‌افزار‌های آلوده، ۵۰ میلیون تومان از دارایی خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کارآگاه علی حسینی در تشریح آخرین وضعیت جرائم سایبری، این جرائم را به ۲ دسته سنتی و مدرن تقسیم‌بندی کرد.

وی همچنین به جرائم سنتی سایبری و کلاهبرداری‌هایی مانند ارسال پیامک‌های جعلی ابلاغیه و دریافت یارانه اشاره کرد و گفت: پرداخت‌های آنلاین غیرمجاز از طریق سایت‌های واسطه، به ویژه سایت «دیوار» از دیگر مصادیق این دسته از جرائم است.

رییس پلیس فتا خوزستان در ادامه به جرائم نوین و پیچیده سایبری پرداخت و خاطرنشان کرد: هوش مصنوعی یک تکنولوژی بسیار سریع و در حال پیشرفت است که متاسفانه شیادان سایبری از قابلیت‌های آن در جهت کلاهبرداری استفاده می‌کنند.

وی افزود: متاسفانه برخی از هموطنان علاقه‌مند به استفاده از نرم‌افزار‌های ویرایش و طراحی تصویر با هوش مصنوعی هستند و کلاهبرداران با سوءاستفاده از این فرصت، اقدام به ایجاد یک بدافزار تحت عنوان «هوش مصنوعی» می‌کنند و شهروندان را به بهانه ویرایش حرفه‌ای تصاویر، ترغیب به نصب آن می‌شوند.

شیوه کلاهبرداری با پیام «عکس‌های یادگاری»

رئیس پلیس فتا خوزستان شیوه عمل این کلاهبرداران را اینگونه تشریح کرد: در این بدافزار‌ها پیامی برای شهروندان با این مضمون ارسال می‌شود: "سلام، چند تا عکس یادگاری داشتیم باهاشون یه برنامه ساختیم، توی عکس‌ها شما هم بودی، با هوش مصنوعی ساختیمش، حتما ببین خیلی خوب شدن" که به محض کلیک بر روی لینک و نصب این برنامه جعلی، گوشی قربانی آلوده شده و تمامی اطلاعات شخصی و نرم‌افزار‌های بانکی او در اختیار هکر قرار گرفته و در نهایت حساب‌های مالی وی خالی می‌شود.

یک فقره سرقت ۵۰ میلیون تومانی در چند روز گذشته

وی با اعلام یک مورد از این کلاهبرداری‌ها گفت: متاسفانه در چند روز گذشته، یکی از هموطنانمان در استان خوزستان بر اثر نصب این نرم‌افزار جعلی، ۵۰ میلیون تومان از دارایی خود را از دست داد.

سرهنگ کارآگاه حسینی با هشدار به شهروندان تاکید کرد: به هیچ وجه برنامه‌های پیشنهادی از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را نصب نکنند و برای نصب برنامه‌های هوش مصنوعی، حتما به سراغ فروشگاه‌های نرم‌افزاری معتبر و رسمی مانند «بازار» و «مایکت» بروید و از دریافت برنامه از منابع غیرمطمئن جدا خودداری کنند.