قائم مقام رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اطلاعات جامع مربوط به قابلیت‌های صنعتی و کشاورزی استان را جمع‌آوری و تحلیل‌ و بر اساس این مطالعات، محصولات صادراتی شاخص اردبیل استخراج و بازارهای هدف منطقه‌ای شناسایی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل فرزاد پیل‌تن، در نشست فعالان اقتصادی استان با رایزنان بازرگانی منتخب کشور، از شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان اردبیل خبر داد و گفت: در سازمان توسعه تجارت، مجموعه‌ای از برنامه‌های راهبردی در حوزه‌های مختلف از جمله توسعه خدمات لجستیکی در پایانه‌های مرزی، ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و گسترش کسب‌وکارهای بین‌المللی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه استان اردبیل در سال‌های اخیر علاوه بر محصولات کشاورزی، در بخش صنایع نیز به بلوغ چشمگیری رسیده است، افزود: متنوع‌سازی بازارها از اولویت‌های اصلی سازمان توسعه تجارت است و اردبیل به‌عنوان دروازه ورود ایران به بازارهای آسیای میانه می‌تواند نقشی محوری در زنجیره صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور ایفا کند.

پیل‌تن خاطرنشان کرد: در ساختار جدید سازمان، دفاتر منطقه‌ای بین‌المللی به‌منظور رصد مستمر بازارهای جهانی و ارائه مشاوره تخصصی به بازرگانان ایرانی فعال شده‌اند، همچنین انتخاب رایزنان اقتصادی باهدف تعمیق روابط تجاری و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، برعهده سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است.

وی در خصوص وظایف و‌ مسئولیت رایزنان اقتصادی گفت: مطالعه و رصد بازارهای هدف، بازاریابی محصولات ایرانی، ارائه خدمات مشاوره‌ای به تجار داخلی، ارسال اطلاعات مربوط به مناقصات و پروژه‌ها، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری‌های نوین از جمله مأموریت‌های اصلی رایزنان اقتصادی در کشورهای هدف است.

قائم مقام رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: در چند روز گذشته، تیم کارشناسی این سازمان با همکاری اتاق بازرگانی اردبیل، اطلاعات جامع مربوط به قابلیت‌های صنعتی و کشاورزی استان را جمع‌آوری و تحلیل‌ و بر اساس این مطالعات، محصولات صادراتی شاخص اردبیل استخراج و بازارهای هدف منطقه‌ای شناسایی شده‌اند.

وی همچنین تأکید کرد: کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی در استان اردبیل یک فرصت ارزشمند برای تدوین نقشه راه جامع صادرات و ضروری است تمام دستگاه‌های اجرایی با نگاه صادرات محور فعالیت کنند تا مسیر رشد تجارت خارجی استان هموارتر شود.

پیل‌تن در پایان با اشاره به همکاری سازمان توسعه تجارت با بانک مرکزی و نهادهای قانون‌گذار گفت: در صورت بروز چالش‌های حقوقی یا اجرایی، آماده‌ایم تا در تعامل با نمایندگان مجلس، نسبت به اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با صادرات اقدام کنیم و از ظرفیت قانونی کشور برای تسهیل فعالیت‌های تجاری بهره ببریم.