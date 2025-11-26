اخطار به ۱۵ واحد خدمات گردشگری در سیسخت
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا گفت: ۱۵ واحد خدمات گردشگری شهر سیسخت که به صورت غیرمجاز فعالیت میکنند اخطار دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی اکبر پاک سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا در بازدید از واحدهای خدمات گردشگری شهر سیسخت تاکید کرد: ۱۵ واحد گردشگری بدون داشتن پروانه در حال فعالیت بودند که اخطار دریافت کردند.
وی به گردانندگان واحدهای خدمات گردشگری غیرمجاز هشدار داد: در صورتی که ظرف ۱۵ روز پروانه فعالیت دریافت نکنند مطابق قانون با آنان برخورد میشود.
پاک بر ضرورت ساماندهی مراکز اقامتی غیرمجاز و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری تأکیدکرد و افزود: هدف از این اقدام، افزایش اعتماد و امنیت مسافران و گردشگران، و فراهمکردن زمینهای برای ارائه خدمات بهتر توسط واحدهای مجاز است.
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا تصریح کرد: فعالیت مراکز دارای مجوز نهتنها به رشد گردشگری منطقه کمک میکند، بلکه باعث افزایش رضایت گردشگران و حفظ نظم در خدمات اقامتی سیسخت میشود.
وی ابراز داشت: هماهنگی میان میراث فرهنگی، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای اجرایی برای نظارت مستمر ادامه خواهد داشت تا شاهد توسعه گردشگری سالم و منظم در شهرستان دنا باشیم.
پاک عنوان کرد: شهرستان دنا با ۳۰ مجموعه تاسیسات گردشگری شامل یک واحد هتل، مجتمعهای اقامتی گردشگری، بوم گردی و اردوگاههای گردشگری دارد.
روستاهای تاریخی و گردشگری خونگاه. کریک. کوخدان. بهرام بیگی. بیاره. منج و سادات محمودی، کوه گل، چشمه میشی، آبشار بهرام بیگی، غار دهشیخ، تنگ نمک و گردنه بیژن از جاذبههای گردشگری شهرستان دناست.
شهرستان دنا از شمال با شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری، از شرق با شهرستان سمیرم استان اصفهان، از جنوب و جنوب غربی با شهرستان بویراحمد و از غرب با شهرستان مارگون همسایه است.