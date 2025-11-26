به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی گفت: با آغاز طرح گسترده نظارت و کنترل بازار‌های گیلان از ابتدای آذر، گروه مشترک تعزیرات به همراه معاون اجرای احکام صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، پلیس امنیت اقتصادی، دامپزشکی، شبکه بهداشت و دیگر دستگاه‌های مرتبط با حضور میدانی در بازار‌های شهرستان بندر انزلی، از واحد‌های صنفی و مراکز عرضه کالا و خدمات و کارخانجات این شهرستان بازدید کردند.

وی افزود: در این طرح، بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای، انبارها، عمده‌فروشان، فروشگاه‌های بزرگ، رستوران‌ها، هتل‌ها، کارخانه های آردکوبی، برنجکوبی‌ها و دیگر مراکز حساس شهرستان‌ها به دقت بازدید و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.