متخصصان یک شرکت دانشبنیان ایرانی با بهرهگیری از فناوری نانو و تولید شیرها و اتصالات پلیمری (U-PVC) با استحکام بالا، توانستند جایگاه برجستهای در بازار تجهیزات آبیاری کسب و مسیر صادرات را به کشورهای منطقه را هموار کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این شرکت، از زیر مجموعههای یکی از گروههای صنعتی، طی سالهای اخیر توانسته است با توسعه سبد محصولات پلیمری و استفاده هدفمند از فناوری نانو، سهم قابل توجهی از بازار تجهیزات آبیاری کشور را در اختیار بگیرد.
این شرکت، علاوه بر حوزه آبیاری، در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع فلزی، شیمیایی، تأسیسات استخر و سونا و همچنین آب شرب نیز فعالیت دارد. تمرکز این شرکت بر ارتقای کیفیت و افزایش دوام تجهیزات سبب شده است محصولات آن در زمره تجهیزات قابل اعتماد در شرایط اقلیمی دشوار کشور قرار گیرد.
یکی از مهمترین ویژگیهای تجهیزات تولیدی آن، بهرهگیری از نانو ذرات در ساختار لولهها، اتصالات و شیرآلات پلیمری است.
افزودن نانوذرات موجب افزایش مقاومت به ضربه، تقویت استحکام خط جوش و بهبود محافظت نوری لوله و اتصالات میشود؛ عاملی که در شرایط تابش شدید آفتاب در مناطق گرم و خشک ایران، نقش تعیینکنندهای در افزایش عمر مفید سیستمهای آبیاری دارد.
این شرکت طیف متنوعی از اتصالات رزوهای U-PVC را تولید میکند؛ از جمله اتصال رزوهای تبدیل دندهای (Threaded Coupling)، گلدانی، درپوش، زانویی نر و ماده، سهراهی نر و ماده، کپ، بوشن، زانویی چپقی و مغزی است.
این اتصالات با بهرهگیری از نانوذرات، در برابر ضربه و ترکخوردگی مقاوم شده و میتوانند فشارهای مکانیکی و حرارتی را در خطوط آبرسانی و آبیاری تاب آورند. تولید لولههای انعطافپذیر (لیفلت) پلیمری P-PVC غنیشده با نانوذرات برای ایجاد محافظت نوری بهتر، از دیگر محصولات کلیدی این شرکت است که بهویژه در سیستمهای آبیاری نوین کاربرد گستردهای دارند.
در کنار اتصالات و لولهها، شیرآلات پلیمری تولیدی این مجموعه نیز از جایگاه ویژهای برخوردارند. شیر پروانهای صنعتی این شرکت با بدنه پلیمری U-PVC و لاینر آببند پلیمری EPDM، ضمن وزن کم و مقاومت بالا، کارایی قابل توجهی در خطوط انتقال آب و سیالات دارد.
همچنین شیر توپی پلیمری با دسته فلزی یا پلیمری و مجهز به اورینگ آببند پلیمری NR از جمله تجهیزاتی است که به دلیل عملکرد سریع، وزن کم و مقاومت شیمیایی بالا، در سیستمهای آبرسانی، کشاورزی و صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
این شیرآلات پلیمری به دلیل عدم خوردگی، عدم رسوبپذیری و طول عمر بالاتر نسبت به نمونههای فلزی توانستهاند سهم مهمی از بازار داخلی را به خود اختصاص دهند. محصولات این شرکت نه تنها در بازار داخلی، بلکه در سطح منطقه نیز مورد توجه قرار گرفتهاند.
صادرات این شرکت به کشورهایی همچون عراق، افغانستان، ارمنستان و تاجیکستان نشان از پذیرش کیفیت و استانداردهای تولیدی این برند ایرانی دارد. دسترسی آسان به نمایندگیهای فروش و شبکه توزیع گسترده نیز سبب شده کشاورزان بتوانند محصولات موردنیاز خود را با سهولت بیشتری تهیه کنند.
این فناوران در کنار توسعه فناوری، توجه ویژهای به نیازهای بخش کشاورزی و مصرف بهینه آب دارند. تولید لوازم آبیاری بارانی مانند کمربند، شیر خودکار، رایزر و آبپاش، همچنین تجهیزات آبیاری قطرهای شامل لیفلت، شیرهای انشعاب و قطرهچکان، نشاندهنده تمرکز این مجموعه بر عرضه تجهیزات کارآمد برای مدیریت منابع آب است.
اتصالات رزوهای PVC-U و شیرآلات پلیمری مانند شیرهای توپی، پروانهای و کشویی نیز بخش دیگری از سبد محصولات این شرکت را تشکیل میدهند.
یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی محصولات این شرکت، دوام بالا در کنار قیمت مناسب نسبت به نمونههای خارجی است.
این ویژگی موجب شده محصولات داخلی این شرکت بتوانند جایگزین بخشی از واردات تجهیزات آبیاری شوند و نقش مؤثری در کاهش هزینههای کشاورزان ایفا کنند. استفاده از مواد اولیه مرغوب، خطوط تولید استاندارد و بهکارگیری فناوریهای نوین، از جمله فناوری نانو، کیفیت محصولات این شرکت را به استانداردهای جهانی نزدیک کرده است.
هدف اصلی این شرکت از تولید تجهیزات آبیاری و لوله و اتصالات پلیمری، بهینهسازی مصرف آب و انرژی در کشور است. ایران با چالشهای اساسی در حوزه منابع آب روبهرو است و توسعه فناوریهای نوین در صنعت تجهیزات آبیاری میتواند نقش مهمی در مدیریت صحیح منابع آب ایفا کند.
این شرکت با تاکید بر کیفیت، دوام و قیمتگذاری رقابتی، تلاش کرده است محصولات قابل اتکایی در اختیار کشاورزان قرار دهد تا مدیریت آب در اراضی کشاورزی با بهرهوری بیشتری انجام شود.