مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به کسب دو رتبه برگزیده توسط شرکت‌کنندگان خوزستانی در جشنواره ملی فردوسی، از اختصاص رتبه برتر این جشنواره به اداره استعداد‌های درخشان استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر اظهار کرد: در هفتمین جشنواره ملی ادبی فردوسی که در سه محور ادبیات فارسی، زبان فارسی و جانبی برگزار شد، شرکت‌کنندگان استان خوزستان با ۱۰ رتبه شایسته تقدیر و دو رتبه برگزیده کشوری را در «داستان کوتاه» و «شاهنامه خوانی» را کسب کردند.

وی افزود: در مجموع در این جشنواره که ۹۰ دانش‌آموز و ۱۴ دبیر منتخب کشوری شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در ادامه گفت: همچنین اداره سمپاد استان خوزستان رتبه اول و دبیرستان دوره اول فرزانگان شوشتر هم رتبه اول در مشارکت حداکثری این جشنواره را کسب کردند.

وی بیان کرد: هفتمین جشنواره ملی ادبی فردوسی ویژه دانش‌آموزان استعداد درخشان با ۹ موضوع و در ۱۰ قالب اثری در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ برگزار شد.