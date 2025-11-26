مدیر عامل نیروگاه رامین اهواز از تولید ۵ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۳۵۸ مگاوات‌ساعت انرژی برق در این نیروگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن حافظی با اشاره تولید ۵ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۳۵۸ مگاوات‌ساعت انرژی برق در ۸ ماهه امسال در نیروگاه رامین اهواز گفت: این میزان تولید در حالی محقق شده که که این نیروگاه با هدف ارتقا سطح آمادگی تولید برق برای پیک تابستان ۱۴۰۵ همه واحد‌های تولیدی را در اختیار نداشت.

وی افزود: هم اکنون در حال اجرای تعمیرات میان دوره‌ای و رفع محدودیت تولید هستیم تا با آمادگی بهتری به استقبال تابستان پیش رو برویم.

گفتنی است نیروگاه رامین اهواز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های حرارتی کشور، نقش مهمی در پایداری شبکه برق جنوب و غرب کشور ایفا می‌کند.