مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: حوزه تامین و توزیع نهاده‌های دامی نیاز به نظارت و بازرسی جدی‌تر دارد و جهادکشاورزی باید شفاف سازی کند.

لزوم شفاف سازی و نظارت و بازرسی بیشتر در حوزه تامین و توزیع نهاده‌های دامی

لزوم شفاف سازی و نظارت و بازرسی بیشتر در حوزه تامین و توزیع نهاده‌های دامی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدنی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خراسان رضوی با موضوع «بررسی ابعاد تولید و توزیع نهاده‌های دامی» گفت: تعزیرات آخرین مرحله موضوع مدیریت در بازار نهاده‌ها است، چرا که وظیفه برخورد قضایی را دارد و نظارت و بازرسی با بقیه دستگاه‌ها به ویژه جهاد کشاورزی است که متولی این حوزه محسوب می‌شود.

او ادامه داد: تعزیرات وقتی ورود می‌کند که شرایط توزیع نهاده‌ها غیر عادی است و در این هشت ماه، یعنی از ابتدای سال تاکنون ۷۵ فقره پرونده در این خصوص تشکیل شده است.

مدنی ادامه داد: زمانی که دستگاه متولی خیلی ورود نکرده باشد و گلایه و نارضایتی در حوزه‌ای زیاد باشد، تعزیرات ورود می‌کند.

این مسئول خواستار کار بیشتر و جدی‌تر در حوزه نظارت و بازرسی نهاده‌های دامی در کشور و استان شد و افزود: تشکل‌های کشاورزی هم باید به کمک ما بیایند؛ البته در این حوزه ما حتی برای برخی از تشکل‌ها هم پرونده تشکیل داده‌ایم.

او با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان میزان تخلفی است که در خصوص این پرونده‌ها داشته‌ایم، گفت: تاکنون به برخی پرونده‌ها رسیدگی شده و برخی هنوز تمام نشده است؛ مثلا در چند روز اخیر برای متخلفان پرونده‌هایی که رسیدگی شده، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته شده است.

مدنی در ادامه هشدار داد: آمار کشتار دام سبک و سنگین در استان افزایش بسیار زیادی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته و این افزایش بیش از ۱۵۰ درصد بوده است، یعنی دامدار برایش مقرون به صرفه نیست که دام را نگهداری و حفظ کند و دام مولد به کشتارگاه فرستاده می‌شود که این پذیرفتنی نیست، چون امسال حمل نهاده به استان ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد داشته است.

این مسئول افزود: یا عده‌ای واسطه و دلال در این میان در حال سوء استفاده هستند و یا آمار‌ها اشتباه است و باید سامانه‌ها به روز و شفاف سازی شود؛ سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبار‌ها و سامانه بازارگاه همه باید با هم مرتبط باشند.

به گفته وی، ما زمانی می‌توانیم بساط دلالی را جمع کنیم که سامانه‌ها شفاف و واقعی باشد؛ یا مثلا برخی تشکل‌ها سهمیه را گرفته و به دامدار نمی‌دهند که ما سراغ آنها رفته و برخورد می‌کنیم.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: ارایه قیمت بالاتر از قیمت مصوب منجر به تشکیل پرونده می‌شود؛ کسانی که در حمل تاخیر داشته باشند یا گرانفروشی کنند، برایشان پرونده تشکیل می‌شود.

مدنی ادامه داد: جهاد کشاورزی باید این را شفاف توضیح دهد که چرا وقتی تاخیر در حمل اتفاق می‌افتد، دامدار برای جلوگیری از تلف شدن دامش، نهاده را از بازار آزاد تامین می‌کند و وقتی نهاده خریداری شده توسط خودش با تاخیر به دستش می‌رسد آن را در بازار آزاد می‌فروشد.

او تصریح کرد: این موضوع باید شفاف سازی و برای آن راه حل اندیشیده شود تا جلو سوء استفاده گرفته شود، دامدار و مرغدار و هر کس در هر مرحله تامین، توزیع، عرضه و واردات به ما اعلام شکایت کند، ما پیگیری می‌کنیم.

خشکسالی و تاخیر در حمل، علل التهاب در بازار نهاده‌های دامی

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی هم به عنوان مهمان تلفنی این گفتگوی خبری، اظهار داشت: در بحث تامین نهاده‌ها امسال دو میلیون تن انواع نهاده برای کل استان تامین شد که بخشی از آن نهاده‌های وارداتی است که از بنادر وارد استان می‌شود و برخی هم در کشور و داخل استان تامین می‌شود.

قارزی افزود: جو، ذرت و کنجاله سویا، سه قلم اصلی نهاده‌های دام و طیور در استان را تشکیل می‌دهد.

او ادامه داد: از ابتدای امسال تا اول آذرماه، بیش از ۹۹۰ هزار تن نهاده به استان حمل قطعی داشته و تحویل دامدار و مرغدار داده‌ایم که در مقایسه با سال گذشته که ۷۷۹ هزار تن واردات به استان بوده، افزایش قابل توجهی بوده؛ اما التهاب موجود در بازار علل متعددی دارد.

قارزی افزود: یکی از علت‌های اصلی این التهاب، خشکسالی است؛ یعنی اتکای دام سبک ما عمدتاً به مراتع است که وقتی خشکسالی اتفاق می‌افتد، ضریب اتکای دام به مرتع کاهش می‌یابد و ما باید نهاده به دامدار بدهیم.

این مسئول اظهار داشت: علت دوم، تاخیر در حمل نهاده است؛ یعنی این نهاده‌ها با تاخیر توسط شرکت‌های وارد کننده به بهره بردار می‌رسد و این شرکت‌ها کوتاهی می‌کنند که پرونده آنها هم در خارج استان و هم داخل استان در حال رسیدگی است و ما به استان‌های مبدا و حتی وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص اطلاع رسانی کرده‌ایم.

او تصریح کرد: درباره قیمت هم آنچه در سامانه بازارگاه عرضه می‌شود قیمت مصوبی است که مرغدار و دامدار از آن تابلو خریداری می‌کنند، حال اگر توزیع کنندگان، وارد کنندگان و تامین کنندگان نهاده دامی بیشتر از این قیمت، یعنی قیمت تابلو، از بهره‌بردار تقاضا کنند در صورت داشتن مستندات ما برایشان پرونده تشکیل می‌دهیم و تعزیرات ورود می‌کند.

قارزی افزود: بنابراین اگر تشکل‌های ما مستنداتی ارائه دهند، با متخلفان برخورد می‌شود و عرضه با قیمت بالاتر از قیمت مصوب، به دستگاه تعزیرات ارجاع داده می‌شود.

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: تخصیص ندادن به موقع ارز باعث شده است نهاده‌ها توسط وارد کننده‌ها و تامین کننده‌ها با تاخیر وارد و به دامدار عرضه شود.

او افزود: افزایش نیاز نسبت به سال گذشته هم باعث شده است تقاضا بیشتر باشد در حالیکه عرضه کمتر شده است؛ موضوع دیگر این است که همه نهاده‌ها باید به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل داده شود که زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است و از همان جا هم به دامدار می‌رسد و این کار باید زودتر از این اقدام می‌شد.