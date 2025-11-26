کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: تا اوایل هفته آینده جو پایدار خواهد بود و در مناطق صنعتی و پرتردد افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

تداوم افزایش آلاینده‌ها و سرمای شبانه در استان قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مهدی آخوندی گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، تا اوایل هفته آینده وضعیت جوی در سطح منطقه به نسبت پایدار خواهد بود. به دلیل پایداری و سکون جو، در مناطق صنعتی و پرتردد استان در برخی ساعات افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: از امروز تا بعدازظهر پنجشنبه با گذر امواج تراز میانی جو، در برخی ساعات افزایش ابر خواهیم داشت و برای فردا در ارتفاعات استان احتمال بارش‌های پراکنده وجود دارد.

کارشناس هواشناسی همچنین گفت: به لحاظ دمایی تا پایان هفته نوسانات قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود و سرمای شبانه همچنان در اغلب مناطق استان ادامه خواهد داشت.