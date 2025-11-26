معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: در ۸ ماهه امسال، حجم ترانشیپ کالا در پایانه‌های مرزی استان به بیش از ۴ میلیون تن رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فؤاد غزیعلی با اشاره به ترانشیپ بیش از ۴ میلیون تن کالا از مرز‌های خوزستان اظهار کرد: از مجموع کالا‌های ترانشیپ شده، یک میلیون و ۵۲۱ هزار و ۱۴ تن کالا توسط ۶۹ هزار و ۱۳۸ کامیون از پایانه مرزی چذابه منتقل شده است.

وی در ادامه افزود: در مرز شلمچه نیز ۲ میلیون و ۵۲۲ هزار و ۶۵۶ تن کالا به‌وسیله ۷۹ هزار و ۶۷۹ کامیون ترانشیپ شده است.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: ترانشیپ کالا در مرز چذابه رشد ۲۰ درصدی و در مرز شلمچه رشد ۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

غزیعلی یادآور شد: مرز‌های شلمچه و چذابه به‌عنوان دو گذرگاه اصلی تجارت ایران با عراق، سهم زیادی در انتقال کالا‌های صادراتی و ترانشیپی دارند و بخش عمده‌ای از محموله‌های غذایی، مصالح ساختمانی و کالا‌های صنعتی از این مسیر‌ها عبور می‌کند.

وی یادآور شد: افزایش تقاضای بازار عراق و توسعه زیرساخت‌های مرزی در سال‌های گذشته از عوامل مؤثر در رشد عملیات ترانشیپ در این دو پایانه به شمار می‌رود.