رئیس دادگستری شهرستان اندیکا از خلع ید و رفع تصرف بیش از ۲۴ هکتار از اراضی ملی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد بهار اظهار کرد: در پی پیگیری مستمر مراجع قضائی و همکاری اداره منابع طبیعی، ۴۹ پرونده مرتبط با تصرفات غیرمجاز در اراضی ملی اندیکا مختومه و احکام قضائی آنها به مرحله اجرا رسیده است.
وی افزود: صیانت از انفال و منابع طبیعی از اولویتهای دادگستری اندیکا است و این اقدام در راستای سیاستهای قوه قضائیه برای مقابله با تجاوز به بیتالمال انجام شد.
بهار تصریح کرد: با اجرای دقیق احکام قضائی، اراضی مورد تصرف به دولت و منابع ملی بازگردانده شده و عملیات رفع تصرف بدون هیچگونه تنش و با همکاری دستگاههای متولی انجام گرفت.
رئیس دادگستری اندیکا ضمن تقدیر از همراهی دستگاههای اجرایی شهرستان تأکید کرد: برخورد قاطع با متصرفان اراضی ملی در دستور کار مستمر مجموعه قضائی اندیکا قرار دارد و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی گفت: حمایت از حقوق عمومی، مبارزه با زمینخواری و اجرای عدالت در حوزه منابع طبیعی از مهمترین مأموریتهای دادگستری اندیکا است و اجرای قانون در این زمینه بهصورت قاطع پیگیری میشود.
