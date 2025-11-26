به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده سپاه ناحیه لنده گفت: بسیج سازندگی سپاه ناحیه لنده با حضور گروه‌های تخصصی در عرصه‌های عمرانی، بهداشتی و دامپزشکی با هدف محرومیت زدایی در روستا‌های کم برخوردار و محروم این شهرستان اردو‌های یک روزه و سه روزه برگزار می‌کند.

سرهنگ روح الله ویسی افزود: در این اردوی یک‌ روزه جهادی بسیج سازندگی در روستای گرداب در عرصه‌های عمرانی، بهداشتی و دامپزشکی به اهالی این روستا خدمات ارائه شد.

ویسی با بیان اینکه در بخش بهداشت، تیم‌های پزشکی و پرستاری به معاینه و آموزش‌های سلامت ارائه کردند اضافه کرد: در حوزه دامپزشکی نیز مشاوره‌های تخصصی به دامداران این روستا ارائه شد.

وی گفت: این اردو با هدف ارتقای سطح رفاه اهالی روستا و تقویت روحیه همیاری و خدمت‌رسانی برگزار شد.