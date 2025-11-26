پخش زنده
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز با مدیران سازمان امور عشایری خوزستان گفت: تامین پایدار سوخت برای خانوارهای عشایری در اولویت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای بهبود روند تأمین سوخت و رسیدگی به نیازهای سوخترسانی جامعه عشایری، پرویز ایدون، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز با مدیران سازمان امور عشایری خوزستان دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، راهکارهای بهبود توزیع نفت سفید، ساماندهی نقاط عرضه سوخت و رفع مشکلات مناطق صعبالعبور عشایری مورد بررسی قرار گرفت.
ایدون ضمن تأکید بر اهمیت خدمترسانی به جامعه عشایری، گفت: تأمین سوخت امن و پایدار برای خانوارهای عشایری یک اولویت است و با همکاری دستگاههای مسئول، تلاش میکنیم توزیع نفت سفید و سایر فرآوردههای مورد نیاز این قشر بدون وقفه و با برنامهریزی دقیق انجام شود.
وی افزود: برنامههایی همچون بهروزرسانی آمار خانوار عشایری، افزایش سهمیه مناطق سردسیر، نظارت بر توزیعکنندگان محلی و استفاده از روشهای نوین شناسایی و تحویل سوخت در دستور کار قرار دارد.