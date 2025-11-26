پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به بهبود ۵۶ درصدی عملکرد دانشآموزان گفت: اجرای این طرح با تکیه بر دادههای آموزشی، نظارت مستمر مناطق، مشارکت فعال مدیران مدارس و تلاش بیوقفه معلمان امکانپذیر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علیفر از ثبت یک دستاورد مهم در حوزه کیفیتبخشی آموزش ابتدایی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس گزارشهای رسمی، اجرای طرح «حامی» در مدارس ابتدایی استان توانسته است موجب افزایش ۵۶/۴۸ درصدی بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان شود، این آمار نشاندهنده تأثیر چشمگیر برنامههای حمایتی و آموزشمحور در ارتقای یادگیری دانشآموزان است.
وی با اشاره به اهمیت این طرح افزود: طرح حامی با هدف شناسایی دقیق دانشآموزان دچار افت تحصیلی، طراحی مداخلات آموزشی هدفمند، برنامههای جبرانی و تقویت ارزشیابی کیفی توصیفی اجرا شده و نتایج حاصل از آن بیانگر این است که بخش قابل توجهی از دانشآموزان توانستهاند به سطح قابل قبول یادگیری بازگردند که یک موفقیت ارزشمند برای استان محسوب میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: اجرای این طرح با تکیه بر دادههای آموزشی، نظارت مستمر مناطق، مشارکت فعال مدیران مدارس و تلاش بیوقفه معلمان امکانپذیر شده است، افزون بر این تعامل سازنده خانوادهها در حمایت از فرزندان خود نقش مهمی در تثبیت پیشرفت تحصیلی آنها دارد و مسیر بازگشت به روند طبیعی یادگیری را هموار کرده است.
علفر تأکید کرد: افزایش ۵۶/۴۸ درصدی بهبود وضعیت تحصیلی دانشآموزان، نشاندهنده آن است که طرح حامی توانسته است در کاهش افت تحصیلی، تقویت یادگیری و ارتقای عدالت آموزشی نقشآفرینی کند، این موفقیت یک نقطه روشن در عملکرد مجموعه آموزش و پرورش استان است.
وی تاکید کرد: امید است با تداوم اجرای طرحهای حمایتی، توسعه مداخلات آموزشی نوین، توانمندسازی حرفهای معلمان و همراهی خانوادهها، شاهد استمرار این روند مثبت و ارتقای پایدار کیفیت یادگیری در مدارس ابتدایی استان خوزستان باشیم.